Вратарь сборной России Сафонов назвал трех лучших голкиперов современности

Вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов составил рейтинг лучших вратарей современности, передает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Мне особенно импонируют те, кто не только выполняет свои прямые обязанности, но и хорош в начале атак. Пожалуй, моя тройка: Алисон Бекер, Эдерсон Мораес и Марк-Андре тер Штеген», — сказал Сафонов.

Сборная России продолжает готовиться к матчу 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Данией. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене. Начало матча в 22.00 по московскому времени.

Во 2-м туре россияне одолели команду Финляндии со счетом 1:0 и поднялись на второе место в группе B. Единственный мяч забил Алексей Миранчук.

Стартовали подопечные Станислава Черчесова с разгромного поражения от Бельгии со счетом 0:3.

Датчане в первом туре проиграли Финляндии (0:1), а затем уступили Бельгии (1:2).

Ранее главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн поделился ожиданиями от матча Евро-2020 против национальной команды России