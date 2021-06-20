Чемпион мира Швайнштайгер считает Дзюбу самым важным игроком сборной России

Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Бастиан Швайнштайгер высказался об игре команды России на чемпионате Европы — 2020.

Экс-футболист заявил, что после победы над финнами (1:0) коллективу Станислава Черчесова удалось вернуться в борьбу за выход в плей-офф турнира. Он отметил, что у российской команды есть хорошие игроки и опытный тренер.

«Кто самый важный игрок в команде? Дзюба, он больше всех подходит на роль лидера. Миранчук? Тоже отличный игрок. Состав у вас достойный. Посмотрим, как получится сыграть в Дании», — цитирует Швайнштайгера «Матч ТВ».

Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах континента. Сборная России, набравшая три очка, занимает второе место в турнирной таблице группы B. В первом туре она разгромно уступила Бельгии (0:3), а во втором матче этапа переиграла Финляндию (1:0). В заключительном туре команда встретится с Данией. Игра пройдет в Копенгагене 21 июня.

Ранее сообщалось, что гол полузащитника сборной России Алексея Миранчука в ворота команды Финляндии претендует на звание лучшего во втором туре Евро-2020.