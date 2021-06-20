Роналду установил очередной рекорд чемпионатов Европы

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду установил рекорд чемпионатов Европы.

Капитан национальной команды стал первым футболистом в истории Евро, забившим по три мяча на трех разных первенствах континента. Нападающий забивал на чемпионатах Европы в 2012, 2016 и 2021 годах.

Роналду оформил дубль в матче первого тура группового этапа Евро-2020 против сборной Венгрии (0:3), а также отличился в игре с командой Германии (2:4).

Форвард дебютировал за национальную команду в 2003 году. Всего он принял участие в 177 матчах, в которых забил 107 мячей.

Ранее сообщалось, что Роналду побил рекорд нападающего сборной Франции Мишеля Платини по числу голов на Евро. При этом все десять мячей француз забил на одном турнире — в 1984 году. А португалец отмечался голами в пяти финальных турнирах Евро.

Также нападающий сборной Португалии установил рекорд по количеству первенств Европы. Форвард вышел на поле в стартовом составе в матче первого тура Евро-2020 против Венгрии. Для игрока первенство стало пятым в карьере.