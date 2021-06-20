Российский боец Олейник проиграл Спиваку на турнире UFC Fight Night 190

Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник проиграл представителю Молдавии Сергею Спиваку на турнире UFC Fight Night 190.

Соглавный поединок вечера, который прошел на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, продлился все три раунда и завершился победой Спивака единогласным решением судей.

Этот бой стал для россиянина 76-м в карьере. Теперь в его активе 59 побед, 16 поражений и одна ничья. Для Олейника это третье поражение кряду. До этого он уступил американцам Деррику Льюису и Крису Дакасу.

Для Спивака эта победа стала 13-й при двух поражениях. Он продлил победную серию до трех побед. Прежде он сломил сопротивление Карлоса Фелипе и Джареда Вандераа.

В главном бою вечера сойдутся представитель Южной Кореи Чон Чхан Сон и американец Дэн Иге.

Ранее сообщалось, что Олейник и Спивак провели дуэль взглядов перед боем в рамках турнира UFC Fight Night 190 в Лас-Вегасе. На взвешивании Олейник показал вес в 103,4 кг. Вес Спивака составил 109,7 кг.