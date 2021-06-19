Венгерский агент ожидает сильной игры России против датчан на Евро-2020

Известный венгерский футбольный агент Шандор Варга ответил на вопрос, считает ли он сборную Венгрии сильнее российской команды на чемпионате Европы — 2020.

«Нет, ни в коем случае. Я так сказать не могу. Да, сегодня сыграли вничью с Францией, боролись с Португалией. Но в целом по составу, по состоянию команды мы вас не превосходим. Я смотрю в данном случае на вещи не как агент, а как тренер. Нет, нет — примерно один уровень. Все наши игроки подчеркивают, что полный стадион — это очень серьезный фактор. Они же играют по-другому. За три часа до матча в Будапеште остановилось движение! Все улицы были наполнены людьми», — передает слова агента »Спорт-Экспресс».

Также Варга поделился ожиданиями от сборной России в предстоящем матче против датчан.

«Жду, что вы проведете сильный матч против Дании. Помню, как вашу сборную нещадно критиковали перед домашним чемпионатом мира. А потом ликовала вся Москва. Так что еще не вечер. Удачи!» — сказал венгр.

Ранее полузащитник московского ЦСКА Эмиль Бохинен ответил, какую сборную он считает лучшей на чемпионате Европы — 2020.