Роднина, Третьяк и Валуев вошли в списки кандидатов в Госдуму от «Единой России»

Партия «Единая Россия» выдвинула кандидатов в депутаты Государственной Думы восьмого созыва по одномандатным округам. Об этом сообщает официальный сайт партии.

В список вошли следующие кандидаты из области спорта: олимпийский чемпион 2004 года по борьбе Артур Таймазов, экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков, Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин, трехкратный олимпийский чемпион по хоккею Владислав Третьяк, шестикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Любовь Егорова, министр спорта Московской области Роман Терюшков, олимпийский чемпион по хоккею Андрей Коваленко.

Всего от единороссов на выборах в Думу примут участие более 600 кандидатов по одномандатным округам и территориальным группам.

Ранее Белорусский фонд спортивной солидарности заявил, что матчи еврокубков могут перенести из страны.