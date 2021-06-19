Канчельскис считает, что Россия и Дания сыграют вничью на Евро-2020

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от предстоящей игры между сборными России и Дании на чемпионате Европы — 2020.

«Игра будет важна что для нас, что для датчан. Если честно говорить, у них больше шансов на победу. Во-первых, они играют дома. Во-вторых, будут их болельщики. В-третьих, это просто хорошая команда. У нас же в сборной большая проблема, нам тяжело будет бороться с датчанами. Когда мы играли в Питере, при своих болельщиков, кое-как победу притянули за уши. Обыграли Финляндию, которую и обязаны были обыгрывать. 1:0 – а были такие моменты, что матч мог и вничью закончиться. Говорить о том, что у нас все хорошо, я бы не стал.

То, что не пустили наших болельщиков в Данию, конечно, некрасиво. Непонятная ситуация. Всегда хотят найти что-то, чтобы говорить про нас, какие мы нехорошие. Что ж – происходит, значит, происходит. Надо в любом случае сражаться, выходить и играть даже без поддержки наших болельщиков. . Мы не можем ничего сделать в этой ситуации.

После матча с Бельгией нужно было что-то менять, и Черчесов произвел перестановки в составе, которые в итоге повлияли на результат игры с Финляндией. Значит, было принято правильное решение. А если бы проиграли финнам или сыграли вничью, все бы говорили, что Черчесов ошибся. Молодцы ребята, что добились такого результата. Будет тяжело, но надо выходить, биться и сражаться, как бы то ни было. Но, повторюсь, у датчан больше шансов. Игра будет интересная, мне кажется, ничья должна быть», — сказал Канчельскис «Газете.Ru».

Матч между Россией и Данией пройдет 21 июня в Копенгагене.

Ранее Олег Терехин назвал Данию фаворитом в игре с Россией на Евро-2020.