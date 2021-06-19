Белорусский фонд спортивной солидарности: матчи еврокубков могут перенести из Белоруссии

8 июня появилась информация о том, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил все свои мероприятия в Белоруссии.

В организации эту информацию опровергли, заявив, что предстоящие матчи национальной сборной и клубных соревнований УЕФА запланированы в Белоруссии.

Исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин рассказал, что матчи еврокубков могут перенести из страны.

«Исходя из общей логики, европейский клуб обычно обращается в УЕФА и к сопернику с просьбой перенести матч в связи с логистическими нюансами и сыграть, допустим, на территории Европейского союза. И УЕФА может обязать белорусские клубы играть не на своих стадионах.

Сейчас есть же такой нюанс, что до Минска из Европы прямым рейсом не добраться. Соответственно, нужно лететь через Москву, а оттуда девять часов ехать на автобусе. Вот эта поездка будет очень сильно влиять на результат, потому что в большом профессиональном спорте такие детали имеют очень большое значение.

УЕФА может негласно, не выставляя это решение на публику, давать распоряжение играть два матча на территории ЕС. Это не обязательно будет два матча на территории соперника белорусского клуба, но домашняя встреча может быть перенесена из Белоруссии на нейтральную площадку», — сказал Опейкин.

Ранее Опейкин прокомментировал новость об отмене мероприятий УЕФА на территории Белоруссии.