Экс-тренер «Спартака» назвал Черчесова яркой и противоречивой фигурой

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной Латвии Александр Старков поделился мнением о выступлении российской команды на чемпионате Европы — 2020, а также о ее главном тренере Станиславе Черчесове.

«Россия на Евро надо поймать кураж, какой был на домашнем чемпионате мира. Нужно отметить в этой команде Миранчука, а также Головина — энергичный, умный игрок.

Черчесов — фигура очень яркая и противоречивая. Меня один из журналистов спросил, какой он тренер. Большой тренер, он возглавляет сборную, которая участвует в чемпионате мира и чемпионате Европы. Это кажется, что просто, взяли и попали. Голландцы не были на чемпионате мира, итальянцы не были, а Россия не пропускает турниры», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Напомним, следующим соперником сборной России на групповом этапе станет Дания. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене.

После двух туров чемпионата Европы — 2020 Россия, набравшая три очка, занимает второе место в таблице группы B. Команда Дании потерпела на этой стадии два поражения и замыкает квартет.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что не видит за счет чего Россия может обыграть Данию.