«Спартак» потроллил ЦСКА после встречи Хорватия — Чехия

Пресс-служба столичного «Спартака» в Twitter высмеяла ЦСКА после матча Хорватия — Чехия в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020.

Красно-белые опубликовали фотографию полузащитника команды чеха Алекса Крала и полузащитника сборной Хорватии Николу Влашича из ЦСКА.

«Лучший иностранный полузащитник РПЛ и Никола Влашич, — подписали фотографию спартаковцы.

Встреча закончилась ничьей 1:1. Счет в матче открыл Патрик Шик. Он реализовал пенальти, который был назначен после того, как Деян Ловрен разбил Шику лицо внутри штрафной зоны. Мяч был забит на 37-й минуте.

22 июня чешская команда поспорит со сборной Англии за первое место в группе, а хорваты сыграют с Шотландией в этот же день.

Чемпионат Европы стартовал 11 июня и закончится 11 июля. Турнир проходит в 11 городах.

Чемпионат Европы — 2020. Группа D

Хорватия — Чехия — 1:1

Голы: 0:1 — Шик, 37; 1:1 — Перишич, 47.

Ранее сообщалось, что сборные Англии и Шотландии сыграли вничью на Евро-2020.