«Спартак» потроллил ЦСКА после встречи Хорватия — Чехия
Пресс-служба столичного «Спартака» в Twitter высмеяла ЦСКА после матча Хорватия — Чехия в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020.
Красно-белые опубликовали фотографию полузащитника команды чеха Алекса Крала и полузащитника сборной Хорватии Николу Влашича из ЦСКА.
«Лучший иностранный полузащитник РПЛ и Никола Влашич, — подписали фотографию спартаковцы.
Встреча закончилась ничьей 1:1. Счет в матче открыл Патрик Шик. Он реализовал пенальти, который был назначен после того, как Деян Ловрен разбил Шику лицо внутри штрафной зоны. Мяч был забит на 37-й минуте.
22 июня чешская команда поспорит со сборной Англии за первое место в группе, а хорваты сыграют с Шотландией в этот же день.
Чемпионат Европы стартовал 11 июня и закончится 11 июля. Турнир проходит в 11 городах.
Чемпионат Европы — 2020. Группа D
Хорватия — Чехия — 1:1
Голы: 0:1 — Шик, 37; 1:1 — Перишич, 47.
Ранее сообщалось, что сборные Англии и Шотландии сыграли вничью на Евро-2020.
Best foreign RPL midfielder and Nikola Vlasic �� pic.twitter.com/qXtj4m8MzW— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) June 18, 2021