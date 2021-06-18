Газизов назвал бредом обвинения в коррупции в адрес «Уфы» и сборной Украины

Бывший функционер «Спартака», а ныне генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию журналиста Андрея Сенькива, который заявил, что украинский футболист Александр Зинченко играл за свою сборную на Евро-2016 благодаря коррупции.

«Бред! Никаких других слов у меня нет. А на бред не надо реагировать. Планируем ли обратиться в суд? Конечно, нет. На кого? Мы не собираемся ни на кого обращать внимание», — цитирует Газизова Sport24.

Напомним, спортивный журналист Андрей Сенькив заявил, что полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко выступал за национальную команду на чемпионате Европы 2016 года на коррупционной основе. Сенькив отметил, что за каждую минуту Зинченко на поле тренерский штаб сборной Украины получал по $1 тыс. На том турнире Зинченко провел 90 минут в трех играх за сборную.

Ранее бывший главный тренер «Уфы» Евгений Перевертайло прокомментировал информацию о возможной коррупционной составляющей в участии Александра Зинченко на чемпионате Евро-2016.