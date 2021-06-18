Сборная Чехии реализовала все свои пенальти в истории чемпионатов Европы

Сборные Хорватии и Чехии не выявили победителя, сыграв вничью (1:1) в матче чемпионата Европы по футболу — 2020.

Счет в матче открыл Патрик Шик. На 37-й минуте он реализовал пенальти, который был назначен после того, как Деян Ловрен разбил Шику лицо внутри штрафной зоны.

Сборная Чехии реализовала все свои 11-метровые удары на чемпионатах Европы. Всего чешская команда имела 24 попытки, каждую из которых удачно использовала. Об этом сообщает OptaJean.

Напомним, игра между чехами и хорватами проходила на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго.

Сборная Чехия укрепилась на первом месте группы D, набрав четыре очка, а Хорватия занимает третью строчку, имея в активе лишь один балл. Англичане с тремя очками идут на второй позиции, а Шотландия занимает последнее место, не набрав ни одного очка.

22 июня чешская команда поспорит со сборной Англии за первое место в группе, а хорваты сыграют с Шотландией в этот же день.

Чемпионат Европы стартовал 11 июня и закончится 11 июля. Турнир проходит в 11 городах.

Ранее сборная Швеции обыграла Словакию на Евро-2020.