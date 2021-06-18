Тарасов: я не могу осуждать Моргенштерна

Бывший футболист «Локомотива», «Рубина» и сборной России Дмитрий Тарасов прокомментировал высказывание Моргенштерна о том, что все запрещенное становится еще желаннее.

«Да, он в чем-то прав. Но его недавний случай на «Муз ТВ», где он кричал: «Я вашу тарелку в ...» Ну, зачем это все? Его же смотрят дети. Да, ты сделал шоу, но нужно следить за тем, что ты говоришь. Для меня это было неправильно. Да, мы все делаем ошибки. Но я его осуждать не могу. Он реально делает шоу», — цитирует Тарасова »Спорт-Экспресс».

Тарасов играл за «Томь», ФК «Москва», «Локомотив» и «Рубин». На клубном уровне полузащитник провел 290 игр, забив 19 мячей. Также Дмитрий вызывался в сборную России в период с 2013 по 2017 год, сыграл 8 матчей и забил один гол.

Ранее 34-летний полузащитник заявил, что станет ведущим после завершения карьеры.