Посольство РФ требует допустить россиян на матч Евро в Копенгагене

Посольство России в Дании потребовало допустить российских болельщиков на матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 в Копенгагене, сообщается на официальном сайте посольства.

Встреча пройдет 21 июня. Согласно рекомендациям Евросоюза, на территорию стран ЕС разрешено пускать тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса одобренными препаратами. Российские вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» в число одобренных не входят. По этой причине граждане России не могут прилететь в Данию.

«Нынешняя ситуация с российскими болельщиками - яркий пример двойных стандартов и русофобии официального Копенгагена. Вызывает большие сомнения способность Дании принимать у себя международные спортивные мероприятия, которые по своей сути должны оставаться вне политики.

Настоятельно требуем исключить какие-либо ограничения в отношении наших болельщиков и обеспечить их доступ на матчи Евро-2020, в том числе между сборными России и Дании 21 июня», — говорится в заявлении.

Ранее в посольстве Дании объяснили причины запрета на въезд в страну болельщиков из России.