Финал Евро-2020 могут перенести из Лондона из-за ограничений по COVID-19

Финальный матч чемпионата Европы — 2020 могут перенести из Лондона в Будапешт, сообщает The Times.

По информации издания, причины подобного решения связаны с тем, что Англия не сможет предоставить гарантий на большую заполненность стадиона болельщиками из-за коронавируса. При этом арена в столице Венгрии готова принимать 100%.

Отмечается, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уже оповестил о своем возможном решении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и ждет от принимающей стороны конкретных действий.

Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах континента. Финальная встреча должна состояться на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Матчи в венгерской столице проходят на «Пушкаш Арене». Стадион смог принять 82% зрителей от общей вместимости на матче стартового тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 между сборными Венгрии и Португалии (0:3).

Ранее Ассоциация болельщиков Финляндии выпустила памятку для болельщиков национальной команды на случай вакцинирования в Санкт-Петербурге.