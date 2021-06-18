Василевский признан первой звездой матча Кубка Стэнли «Айлендерс» — «Тампа»

Голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан первой звездой третьего матча полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс», сообщается на официальном сайте организации.

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на арене «Нассау Колизеум», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Российский вратарь отразил 27 бросков из 28. Эта победа для Василевского стала десятой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. В среднем за 14 матчей он отразил 93,5% бросков при коэффициенте полезности 2,13.

Второй звездой стал форвард «Тампы» Брейден Пойнт. В прошедшей игре он отметился победной шайбой. Всего в его активе 15 (11+4) очков в 14 матчах.

Третьей звездой признан нападающий «Айлендерс» Кэл Клаттербак, ставший автором единственной шайбы. В нынешнем плей-офф НХЛ он принял участие в 15 матчах, в которых забросил четыре шайбы и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Василевский установил рекорд по победам российских вратарей в Кубке Стэнли.