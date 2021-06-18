Комментатор Андронов считает, что хуже России на Евро играет только Турция

Комментатор Алексей Андронов поделился впечатлениями от игры сборной России на Евро-2020.

«Хуже России только Турция. Да, Турция создала много моментов с Уэльсом, но ничем не смогла закончить. На мой взгляд, для меня это эмоционально оказалось примерно на одном уровне, Бузова и сборная. Дай бог удачи сборной в матче с Данией», — сказал Андронов на YouTube-канале «Рейтинг Букмекеров».

После второго тура ситуация в группе В сложилась следующая: 1. Бельгия — 6, 2. Россия — 3, 3. Финляндия — 3, 4. Дания — 0.

Таким образом, сборную России в последнем туре в матче с Данией устроит ничья. Даже если финны победят бельгийцев, российская команда наверняка пройдет в плей-офф с третьего места.

Игра состоится 21 июня в Копенгагене. В тот же день Финляндия и Бельгия сыграют в Санкт-Петербурге.

Ранее наставник сборной Дании Каспер Юльманн сказал, что его подопечные сделают все возможное, чтобы обыграть Россию в заключительном матче группового этапа Евро-2020.