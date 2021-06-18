Хабиб ответил на вопрос о возможном возвращении в UFC

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о возможном возвращении в промоушен, если Ислам Махачев дойдет до титульного боя UFC и проиграет.

«Вы же смотрели мой последний бой? Я же там говорил? Я думаю, ничего не поменяется. У меня свой путь, у Ислама — свой. Думаю, если Ислам где-то проиграет — всякое же может быть — то он должен сам все исправлять за себя», — сказал Хабиб на YouTube-канале «Вестник MMA»

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее Хабиб рассказал, что хочет играть в Английской премьер-лиге (АПЛ).