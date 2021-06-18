Игрок сборной Украины Ярмоленко посвятил болельщикам победу над Северной Македонией

Игрок сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал победу над Северной Македонией в матче Евро-2020, передает UA-Футбол.

Встреча завершилась со счетом 2:1.

«Чувство гордости переполняет меня. Рад за команду, наших болельщиков. Тяжелая игра, тяжелый соперник. Я очень рад. Поздравляю всех с победой. Теперь нужно пару дней на восстановление и двигаемся дальше», — сказал Ярмоленко.

В составе победителей голы в первом тайме забили Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. Во втором тайме в ворота Украинцев был назначен пенальти, Георгий Бущан отразил удар Эзджана Алиоски, но мяч отскочил к нему же и со второй попытки уже не промахнулся. На 84-й минуте пенальти били уже украинцы, но Руслан Малиновский не сумел переиграть Столе Димитриевски.

Благодаря этой победе команда Андрея Шевченко поднялась в турнирной таблице группы C на третье место и продолжает борьбу за выход в плей-офф. В 22:00 по московскому времени начнется еще один матч этой группы — Нидерланды — Австрия.

Ранее Ярмоленко потроллил акцию Криштиану Роналду и Поля Погба против спонсорских напитков.