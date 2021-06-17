Ярмоленко красиво потроллил акцию Роналду и Погба против спонсорских напитков

Игрок сборной Украины Андрей Ярмоленко после победного матча с Северной Македонией, в котором футболист забил гол и сделал результативную передачу, пошутил по поводу популярного флешмоба, в котором футболисты убирают со стола для пресс-конференций вредные, на их взгляд, напитки.

Ярмоленко не стал убирать спонсорские напитки со стола, наоборот, поставил перед собой бутылки с водой и пивом и сказал: «Спонсоры, свяжитесь со мной»!

Роналду на пресс-конференции перед матчем с Венгрией просто отодвинул от себя две бутылки газированного напитка, являющегося спонсором Евро-2020. УЕФА решил не наказывать игрока, однако вскоре лидер сборной Франции Поль Погба и вовсе убрал под стол бутылку со спонсорским пивом. Позже полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли, который был признан лучшим игроком матча против Швейцарии (3:0), на пресс-конференции отодвинул в сторону бутылки Coca-Cola и поставил перед собой воду.

Ранее сообщалось, что Черчесов ярко ответил на жест Роналду против спонсорского напитка.