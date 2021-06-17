Тошич заявил, что верит в успех Березуцкого на посту наставника ЦСКА

Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич, ныне выступающий за казахстанский «Тобол», высказался о назначении Алексея Березуцкого исполняющим обязанности главного тренера красно-синих. Сербский футболист отметил, что Алексей, посвятивший много лет армейскому клубу, заслужил такой шанс.

«Пока тяжело говорить [о перспективах], потому что Алексей пока нигде не работал как главный тренер. Но мы имеем в виду, что он долгое время работал и со Слуцким, и с Гончаренко. Он уже много лет в клубе, наверное, поэтому руководство решило дать ему шанс. Я, как его бывший партнер по команде, желаю ему удачи, чтобы у него все получилось. И, конечно, верю в него», — сказал Тошич «Газете.Ru».

Березуцкий сменил во главе ЦСКА своего экс-одноклубника Ивицу Олича, который не проработал в этой должности и трех месяцев. Он был уволен, так как, по официальной версии, не сошелся с руководством клуба во взглядах на дальнейшее развитие команды. Сообщалось также, что Оличу была обещана возможность отработать три матча Евро-2020 в тренерском штабе сборной Хорватии, но впоследствии позиция клуба поменялась и специалиста не отпустили в национальную команду.

Ранее сообщалось, что возглавить ЦСКА может бывший тренер «Эвертона» Марку Силва.