Ягудин прокомментировал перепалку Губерниева и Бузовой в телеэфире

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировала перепалку в эфире «Матч ТВ» между комментатором Дмитрием Губерниевым и певицей Ольгой Бузовой.

«По поводу Губерниева – не он же приглашал Ольгу Бузову в тот эфир, поэтому не ему судить.

Отталкиваясь от того, как она работала и вела себя во время проекта «Ледниковый период», хочу сказать: она крутая личность. Можно сидеть на диване и писать негативные комментарии, а можно поднять ленивую задницу и пойти что-нибудь сделать. Она работает 24 часа в сутки. Она во МХАТе Горького, она заслужила это», — сказал Ягудин в эфире «Русского радио».

Напомним, Бузова посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино 14 июня. Комментатор, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко резко высказался по поводу скандального эфира с участием спортивного комментатора Дмитрия Губерниева и певицы Ольги Бузовой.