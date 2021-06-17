Футболисту сборной Дании Эриксену установят кардиостимулятор

Врач сборной Дании Мортен Бесен, рассказал, что известно о состоянии Кристиана.

«После того, как Кристиан прошел через ряд кардиологических исследований, было решено, что ему необходим кардиостимулятор (ИКД). Это устройство необходимо после остановки сердца, вызванным нарушением сердечного ритма. Кристиан полностью согласен с решением», — приводит слова Бесена пресс-служба сборной Дании.

Отмечается, что ряд специалистов на национальном и международном уровне поддерживают ход лечения. Бесен постоянно находится в контакте как с игроком, так и с медперсоналом больницы.

Напомним, что во второй день Евро-2020 игрок сборной Дании Кристиан Эриксен упал на газон во время матча группового этапа против Финляндии. Врачи оперативно вступили в дело и с помощью искусственного дыхания и непрямого массажа сердца сумели реанимировать футболиста. Матч между сборными Дании и Финляндии было решено продолжить. Сейчас Эриксен находится в стабильном состоянии. Его жизни ничего не угрожает.

Ранее футболист сборной Бельгии Ромелу Лукаку заявил, что во время матча с Данией игроки прервут матч на десятой минуте в знак солидарности с датчанином Кристианом Эриксоном.