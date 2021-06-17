Канчельскис назвал молодежную сборную слабым поколением

Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал молодежную сборную России.

«Вижу ли среди нового поколения надежду в ком-то? Какое новое поколение? Молодежная сборная? Не понял, в какой футбол они играли, слабое поколение. В наше время было 18 классных игроков, а сейчас ни одного. То, что творится, просто издевательство над футболом», — приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».

Молодежная сборная России не сумела выйти в финальную часть чемпионата Европы. По итогам группового этапа сборная России, набрав три очка, заняла третье место в турнирной таблице группы C и выбыла из розыгрыша чемпионата Европы.

В турнире победили футболисты сборной Германии. Со счетом 1:0 была повержена португальская сборная. В составе победителей забитым мячом на 49 минуте отметился Лукас Нмеча с передачи Ридле Баку.

Ранее Андрей Канчельскис заявил, что российским футболом руководят жулики, проходимцы и дилетанты.