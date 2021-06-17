В Риме перед матчем Италия — Швейцария обезврежен предмет, похожий на бомбу
Незадолго до начала матча Италия — Швейцария в Риме полицией была обезврежена бомба, обнаруженную недалеко от стадиона, на котором должен был пройти матч в рамках группового этапа чемпионата Европы — 2020.
Бомба находилась в автомобиле, припаркованном в районе Прати.
Полиция оцепила район и обезвредила бомбу. Расследование продолжается, сообщает Corriere dello Sport.
Встреча завершилась со счетом 3:0. Игру обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
На 26 минуте матча счет открыл Мануэль Локателли. Через семь минут после перерыва Локателли оформил дубль. В самом конце игры отличился Чиро Иммобиле.
В следующем матче итальянцы сыграют против с Уэльсом. Встреча состоится 20 июня. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.
Напомним, что Италии после победы над сборной Швейцарии первой из всех участников вышла в плей-офф чемпионата.
Матч 1/8 финала, в котором сыграет сборная Италии состоится 26 июня в Лондоне. Соперником станет команда, занявшая второе место в группе С (Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 мск.
Чемпионат Европы — 2020. Группа А
Италия — Швейцария — 3:0
Голы: 1:0 — Локателли — 26; 2:0 — Локателли, 52; 3:0 — Иммобиле, 89.
Ранее Сборная Уэльса обыграла национальную команду Турции в матче Евро-2020.