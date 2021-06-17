Отец Черышева сообщил, что на Фернандеса надели какой-то пояс и он в нормальном состоянии

Футбольный тренер Дмитрий Черышев поделился мнением об игре сборной России против Финляндии в рамках в 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020.

Россия победила со счетом 1:0. Единственный мяч забил Алексей Миранчук.

Напомним, Дмитрий является отцом хавбека национальной команды Дениса Черышева, не появившегося на поле в матче с финнами.

«Это был самый эмоциональный матч сборной за последнее время. Мы должны были победить соперника, который еще не выходил в финальную часть Евро. Из-за этого они играют раскрепощенно, свободно, для себя. Обыграть такого соперника тяжело. Плюс у них очень грамотная защитная линия. Поздравляю всех с победой. Будем надеяться на выход из группы.

Важно было сыграть на ноль. Финны создавали определенные трудности у наших ворот, но мы сыграли грамотно. Денис рад тому, что команда выиграла. Конечно, ему хотелось выйти и помочь, но в данный момент не до личных целей. Сейчас главное — победы на самом высоком уровне», — приводит слова Черышева «Матч ТВ».

Также специалист добавил, что на Марио Фернандеса сейчас надели какой-то пояс, он находится в нормальном состоянии и к следующему матчу может быть готов.

В следующем туре россияне сыграют с Данией. Встреча состоится 21 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы — 2020. Группа B

Финляндия — Россия — 0:1

Гол: 0:1 — Алексей Миранчук, 45+2.

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