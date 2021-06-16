Юрист рассказал, могут ли Роналду и Погба быть наказаны за действия с бутылками спонсоров Евро

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду на пресс-конференции убрал со стола бутылку Coca-Cola, а игрок сборной Франции Поль Погба на встрече с журналистами спрятал стоявшую на столе бутылку безалкогольного пива. Напитки были предоставлены компаниями, являющимися спонсорами Евро-2020, потому против игроков могут последовать санкции за нарушение коммерческих договоренностей между этими компаниями и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) — об этом «Газете.Ru» рассказал спортивный юрист Михаил Прокопец.

«Во-первых, спонсоры обязательно предъявляют претензии к организаторам, в данном случае — к УЕФА. Потому что у них контракт именно с УЕФА. И, соответственно, по этому контракту на пресс-конференциях должны быть размещены конкретные напитки. Во-вторых, футболисты, которые играют на Евро, должны соблюдать все права и обязанности, оговоренные между УЕФА и спонсорами, игроки не могут каким-либо образом наносить этому ущерб. Поэтому, думаю, если компании выставят УЕФА ущерб, то потом УЕФА, в свою очередь, может применить санкции к футболистам, поскольку они также должны соблюдать определенные обязательства», — заявил юрист.

Вместе с тем, по словам Прокопца, не факт, что наказание последует именно в этих конкретных случаях. Поскольку Роналду и Погба являются всемирно известными футболистами, судебные разбирательства с ними могут негативно сказаться на имидже брендов.

«Все сборные и участники Евро обязаны соблюдать коммерческие права УЕФА. И за нарушения они могут подвергнуться санкциям, как финансовым, так и дисциплинарным. Другой вопрос, хорошо ли для бренда подавать в суд на Криштиану Роналду или Поля Погба. Думаю, ничего не последует, потому что это слишком известные игроки, чтобы на них нападать. Если бы что-то подобное сделал, например, футболист сборной России, тогда могли бы быть санкции.

В регламенте чемпионата Европы прописаны взаимоотношения между УЕФА и спонсорами, туда не нужно ничего добавлять в связи с возможным запретом на подобные действия со стороны игроков, там все есть. Другое дело, как будет реагировать УЕФА, потому что и Погба и Роналду — футболисты, которых знает весь мир», — заключил Прокопец.

Ранее сообщалось, что Погба убрал со всеобщего обозрения бутылку пива, поскольку исповедует ислам.

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