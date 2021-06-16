Финны назвали Дзюбу «большим злым волком»

Финский сайт Ilta Sanomat опубликовал материал о предстоящем матче второго тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 между сборными России и Финляндии.

Авторы статьи отметили противостояние нападающего Артема Дзюбы и защитника Паулуса Араюури.

«Финский «плюшевый медведь» Паулус Араюури против «большого злого волка» Артема Дзюбы — это дуэль, которую зрители ждали месяцами, а Араюури — вообще всю жизнь. 197-сантиметровый Дзюба будет играть единственного форварда в сборной России, а финский защитник, который ниже Артема на 5 см, не будет от него отступать. Синяки в такой дуэли не исключены», — говорится в материале.

При этом авторы отметили, что самым важным игроком финской сборной станет вратарь Лукаш Градецки.

«Сколько бы футболистов сборной России финские защитники ни сдерживали, кто-то все равно прорвется», — считают финны.

Встреча второго тура между сборными России и Финляндии пройдет в Санкт-Петербурге 16 июня. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 16.00 мск.

Ранее глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о задаче национальной команды на чемпионате Европы.