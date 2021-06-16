Из-за парашютиста на матче Франция — Германия несколько человек попали в больницу

После приземления парашютиста на поле перед матчем Франция — Германия в рамках группового этапа чемпионата Европы — 2020 несколько человек получили повреждения и попали в больницу.

Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 1:0 в пользу французской команды.

«В результате этого акта, который мог иметь серьезные последствия для огромного количества присутствующих, несколько человек получили травмы, они сейчас находятся в больнице. Правоохранительные органы примут необходимые меры», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Долой нефть», — гласила надпись на парашюте, также на летательном средстве было написано «Greenpeace».

«Гринпис» — международная независимая неправительственная экологическая организация, созданная в 1971 году в Канаде.

В следующем туре Франция сыграет с Венгрией. Встреча состоится 19 июня. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

Германия встретится с Португалией. Команды выйдут на поле 19 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы — 2020. Группа F.

Франция — Германия — 1:0

Гол: 1:0 — Хуммельс, 20 (АГ).

Ранее сообщалось, что парашютист приземлился на футбольное поле во время матча в польском городе Эльблонг.