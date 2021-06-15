Перед матчем Евро-2020 Франция — Германия на поле приземлился парашютист

В эти минуты продолжается матч Евро-2020 между Францией и Германией.

После 43 минут игры Франция ведет со счетом 1:0.

Перед началом встречи на поле приземлился парашютист.

«Выбросить масло», — гласила надпись на парашюте, также на летательном средстве было написано «Greenpeace».

«Гринпис» — международная независимая неправительственная экологическая организация, созданная в 1971 году в Канаде.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее армянские журналисты не получили аккредитации на Евро-2020.