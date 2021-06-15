Роналду побил рекорд Платини по числу голов на Евро

В матче первого тура Евро-2020 Португалия разгромила Венгрию со счетом 3:0.

Криштиану Роналду записал в этом матче на свой счет два гола. Таким образом, португалец стал лучшим бомбардиром в истории турнира, забив 11 мячей. Рекордным стал его первый гол в матче, забитый с пенальти.

Португалец обошел француза Мишеля Платини, у которого девять мячей. Интересно, что все свои мячи француз забил на одном турнире — в 1984 году. А Роналду отмечался голами в пяти финальных турнирах Евро, каждые четыре года начиная с 2004 года.

Вот кому забивал Криштиану на чемпионатах Европы:12.06.2004 — Греция, 30.06.2004 — Нидерланды, 11.06.2008 — Чехия, 17.06.2012 — Нидерланды, 17.06.2012 — Нидерланды, 21.06.2012 — Чехия, 22.06.2016 — Венгрия, 22.06.2016 — Венгрия, 06.07.2016 — Уэльс , 15.06.2021 — Венгрия, 15.06.2021 — Венгрия.

Также Роналду стал первым в истории игроком, который участвовал в пяти финальных турнирах чемпионата Европы.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В следующем туре Венгрия сыграет против против Франции. Встреча состоится 19 июня. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

Португальцы встретятся с Германией. Матч состоится 19 июня. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы — 2020. Группа F

Венгрия — Португалия — 0:3

Голы: 0:1 — Геррейру, 84; 0:2 — Роналду, 87; 0:3 — Роналду, 90.

Ранее Роналду установил рекорд чемпионатов Европы в матче с Венгрией.