Роналду установит рекорд чемпионатов Европы в матче с Венгрией

Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду попал в стартовый состав на матч Евро-2020 против сборной Венгрии.

Встреча пройдет 15 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Португалец станет первым футболистом, который сыграет на пяти чемпионатах Европы за карьеру (2004, 2008, 2012, 2016 и 2020).

В 2016 году Роналду стал чемпионом Европы. В решающем матче Португалия обыграла Францию со счетом 1:0.

«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее Роналду приблизился к мировому рекорду по числу голов за сборную.