Карпин — о поражении от Бельгии: проблемы в футболе у нас давным-давно

Наставник «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение сборной России в матче Евро-2020 против Бельгии.

«После чемпионата мира 2018 года все кричали и орали, как у нас все хорошо. Сейчас прямо случилось что-то такое сверхъестественное, и все — говно. Но это тоже не так. Проблемы в российском футболе у нас давным-давно. Отставание российского футбола от европейского огромно», — сказал Карпин в эфире «Коммент.Шоу» на YouTube.

Напомним, в стартовом матче на Евро Россия крупно проиграла Бельгии со счетом 0:3. Следующий матч российская команда проведет с Финляндией 16 июня в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени. В заключительной встрече группового этапа подопечные Станислава Черчесова сыграют с Данией.

Чемпионат Европы — 2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье, 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее Станислав Черчесов рассказал, что не получилось у сборной России в игре с Бельгией.