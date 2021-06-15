Черчесов заявил, что Бузову в раздевалку пускать не будут

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции в преддверии матча с Финляндией в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 прокомментировал скандал с участием певицы Ольги Бузовой.

«Телевизор я не смотрю, когда турнир идет. Единственное, что я видел – немецкое телевидение, где была студия, чтобы посмотреть со стороны на наших соперников, потому что они их обсуждали.

Эфир с Бузовой я не смотрел. Рад, что за нас переживают. Но, естественно, красивых девушек в раздевалку мы пускать не будем. Потому что вот рядом сидит Джикия, который должен концентрироваться на игре, а не на красивых девушках», – приводит слова специалиста Sport24.

Напомним, в стартовом матче на Евро Россия крупно проиграла Бельгии со счетом 0:3. Следующий матч российская команда проведет с Финляндией 16 июня в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени. В заключительной встрече группового этапа подопечные Станислава Черчесова сыграют с Данией.

Чемпионат Европы — 2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье, 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее Василий Уткин заявил, что у него возникает ощущение паники перед игрой с финнами на Евро.