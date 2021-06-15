Черчесов заявил, что Бузову в раздевалку пускать не будут

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча отборочного турнира чемпионата мира... Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча отборочного турнира чемпионата мира...
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча отборочного турнира чемпионата мира...
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции в преддверии матча с Финляндией в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 прокомментировал скандал с участием певицы Ольги Бузовой.

«Телевизор я не смотрю, когда турнир идет. Единственное, что я видел – немецкое телевидение, где была студия, чтобы посмотреть со стороны на наших соперников, потому что они их обсуждали.

Эфир с Бузовой я не смотрел. Рад, что за нас переживают. Но, естественно, красивых девушек в раздевалку мы пускать не будем. Потому что вот рядом сидит Джикия, который должен концентрироваться на игре, а не на красивых девушках», – приводит слова специалиста Sport24.

Напомним, в стартовом матче на Евро Россия крупно проиграла Бельгии со счетом 0:3. Следующий матч российская команда проведет с Финляндией 16 июня в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени. В заключительной встрече группового этапа подопечные Станислава Черчесова сыграют с Данией.

Чемпионат Европы — 2020. Группа B
Бельгия — Россия — 3:0
Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье, 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее Василий Уткин заявил, что у него возникает ощущение паники перед игрой с финнами на Евро.