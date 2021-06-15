Экс-президент «Спартака» назвал Бузову глупой

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал скандальный эфир с участием певицы Ольги Бузовой и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.

Бузова посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино 14 июня. Комментатор, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

«Губерниев молодец, потому что он высмеял глупую женщину, которая лезет в прямой эфир на федеральный канал, ни черта не понимая в футболе. Мало того, она не знала даже артистов, которых называл Губерниев, когда шутил и спрашивал, какая футбольная школа ей ближе – Станислава Черчесова или Анатолия Эфроса (знаменитый советский режиссер театра и кино. — «Газета.Ru»). И уверен, что она не то что не читала, но и не смотрела классику «Малыш и Карлсон», откуда Губерниев ей привел цитату с вопросом «Перестали ли вы пить коньяк по утрам?».

Я думаю, что этот эфир был сделан, чтобы отвлечь внимание от депрессивных мыслей об игре сборной России после первого матча Евро.

В то же время Украина выглядела гораздо лучше. Хотя результат и получился одинаковым, но все равно депрессию вызвала именно игра России, и необходимо было отвлечь внимание от этого. Поэтому и пригласили Бузову, потому что знали, что она будет нести околесицу, устраивать шоу, и теперь все два дня обсуждают не футбол, а эту персону, которую певицей трудно назвать и вряд ли стоит обсуждать ее дольше, чем две-три минуты», — сказал Червиченко «Газете.Ru».

Ранее телеведущий Владимир Соловьев заявил, что Ольга Бузова должна вымаливать прощение у российского народа.