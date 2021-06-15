Телеведущий Соловьев заявил, что Бузова должна вымаливать прощение у российского народа

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал скандальный эфир с участием певицы Ольги Бузовой и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.

Бузова посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино 14 июня. Комментатор, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

«У Бузовой какая-то мания величия. Она считает, у нее должны просить прощения. Не она должна на коленях у российского народа вымаливать прощение за «Дом-2», за всю мерзость, за всю гадость, а Губерниев. Вот тебе 35 лет — еще 35 должна молить прощение!

Дима попал в какую-то страшную болевую точку. У Бузовой реально есть какие-то проблемы с алкоголем, что ли? Если верить тому, что когда-то говорил Дмитрий Тарасов, то кажется, что совершенно случайно Дима врезал по болевой точке.

Мне при этом по-человечески жалко Бузову. Она не услышала, не поняла. Вдруг что-то пробилось в ужасно личное, и стало видно, что на самом деле она никакая не звезда. Несчастная, одинокая женщина. Наверное, она внутри что-то про себя понимает.

Губерниев ее не оскорбил. Он красиво вел разработанную линию и он дал блестящий пас. Если угодно, это был тонкий пас в стиле Зидана. Если бы Оля подхватила его, и услышала, о чем говорит Дима, у нее была бы фантастическая возможность для развития темы. Но вот это бесконечное эго, зацикленность на себе и ненависть к Губерниеву — ее погубило», — сказал журналист в эфире YouTube-канала Соловьев LIVE.

Ранее мастер боевых искусств Ангелина Семенова вызвала Дмитрия Губерниева на бой после скандала с Ольгой Бузовой.