Фигуристка Баюл задала вопрос Навке: когда Загитовой даёшь свои костюмы, ты их стираешь?

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, украинская фигуристка Оксана Баюл обратилась к Татьяне Навке и Алине Загитовой.

«Я не пицца — делать всех счастливыми своими высказываниями. Вопрос к Татьяне Навке: я когда тебе отдавала свой костюм, я его не постирала, а ты свои, когда Алине даешь покататься, стираешь? Конечно, если речь идет о короне, то мне очень интересен процесс. Алина, вы корону уже поносили и отдали, я вас правильно понимаю? Почему только Татьяна говорит, а вы нет?» — написала Баюл в Instagram.

Ранее Загитова сделала фото в короне для анонса ледового шоу Навки «Руслан и Людмила», в котором будет исполнять главную роль. Однако Баюл раскритиковала олимпийскую чемпионку за то, что та надела не свою вещь. В ответ Алина обещала после шоу отдать корону в целости и сохранности.

На Олимпиаде 2018 года Загитова завоевала золото в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Россиянка является победительницей чемпионата мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золота первенства Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России.

Баюл — победительница Олимпийских игр 1994 года в норвежском Лиллехаммере, а также чемпионка мира (1993) и двукратная обладательница золота первенств Украины (1993, 1994). Спортсменка носит звание заслуженного мастера спорта Украины.

Татьяна Навка олимпийская чемпионка по фигурному катанию и двукратная чемпионка мира в танцевальной паре вместе с Романом Костомаровым.

Ранее Оксана Баюл поддержала Ольгу Бузову после скандала с Дмитрием Губерниевым.