Украинская экс-фигуристка поддержала Бузову после скандала с Губерниевым

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, украинская фигуристка Оксана Баюл прокомментировала скандальный эфир певицы Ольги Бузовой и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.

Бузова посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино 14 июня. Комментатор , подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

«Русские русских ненавидят. У меня сомнения нет никакого, что этот человек хочет показаться лучше, чем он есть. Бузова, ты супер, не обращай на них внимания», — пишет Баюл в Instagram.

Баюл является победительницей Олимпийских игр 1994 года в норвежском Лиллехаммере, а также чемпионкой мира (1993) и двукратной обладательницей золота первенств Украины (1993, 1994). Спортсменка носит звание заслуженного мастера спорта Украины.

Ранее Ольга потролилла «Матч ТВ» после скандального эфира с Дмитрием Губерниевым.