«Монреаль» Романова проиграл «Вегасу» в первом матче 1/2 финала Кубка Стэнли

«Вегас Голден Найтс» нанес поражение «Монреалю Канадиен» в первом матче третьего раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Парадайсе на «Ти-Мобайл Арене», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Ши Теодор, Алек Мартинес, Маттиас Янмарк и Ник Холден. У гостей шайбу забросил Коул Кофилд.

Российский защитник «Хабс» Александр Романов провел на льду 15 минут 11 секунд и завершил игру с показателем полезности »-2».

«Монреаль» прервал семиматчевую серию побед в плей-офф НХЛ.

«Вегас» вышел вперед в серии до четырех побед — 1-0. Вторая игра 1/2 финала Кубка Стэнли пройдет в Парадайсе 17 июня.

Ранее сообщалось, что Романов провел мощный силовой прием против игрока «Вегаса».

НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 финала. 1-й матч

«Вегас Голден Найтс» (Парадайс, США) — «Монреаль Канадиен» (Монреаль, Канада) — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

1:0 — Теодор (Макнэбб, Стивенсон) — 09:15

2:0 — Мартинес (Теодор, Смит) — 22:18

2:1 — Кофилд (Тоффоли, Перри) — 32:05 (5x4)

3:1 — Янмарк (Так, Уайтклауд) — 32:58

4:1 — Холден (Смит, Карлссон) — 50:06