Гол Месси не помог сборной Аргентины обыграть Чили в матче Кубка Америки

Сборная Аргентины сыграла вничью с командой Чили в матче первого тура группового этапа Кубка Америки.

Встреча, прошедшая в Рио-де-Жанейро на стадионе «Энженьян», завершилась со счетом 1:1. На 33-й минуте точным ударом со штрафного отличился Лионель Месси, а в начале второго тайма мяч забил чилийский нападающий Эдуардо Варгас.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Америки проходит в Бразилии с 11 июня по 10 июля. 19 июня сборная Аргентины встретится в городе Бразилиа с Уругваем, а команда Чили в тот же день проведет в Куябе матч против Боливии.

Ранее сообщалось, что для Месси гол стал 73-м в 145 матчах за национальную команду и 39-м в официальных играх. По этому показателю он превзошел достижение Габриэля Батистуты.

Футбол. Кубок Америки — 2021. Группа А. 1-й тур

Аргентина — Чили — 1:1

Голы: 1:0 — Месси, 33; 1:1 — Варгас, 57.