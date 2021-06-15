Боец MMA избил до смерти племянника экс-главы Дагестана

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Вагабов до смерти избил племянника экс-главы Дагестана Муху Алиева в Махачкале, сообщает в Telegram-канале главный редактор республиканского журнала «Дагестан» Магомед Бисавалиев.

«Говорят, к избиению причастен боец ММА Ислам Вагабов и он объявлен в розыск.

Если данный боец причастен к убийству, он должен быть наказан по всей строгости закона. Это не первый случай, когда бойцы ММА убивают по неосторожности людей на улице в бытовым ссорах», — написал Бисавалиев.

Видео драки было опубликовано 11 июня на YouTube-канале «Новости Дагестана». На кадрах видно, как молодой человек на повышенных тонах разговаривает с мужчиной, а затем начинает избивать оппонента. Свидетели драки оттащили спортсмена, однако он потом вновь нападает на мужчину.

Вагабов провел в MMA три поединка, в которых одержал три победы. Последний бой он провел 11 августа 2019 года. Тогда он победил техническим нокаутом Али Куштовато.

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