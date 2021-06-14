Губерниев довел до слез Бузову в прямом эфире

Певица Ольга Бузова и ведущий Дмитрий Губерниев поругались в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Дмитрий задал певице вопрос о том, какая школа ей ближе, задействовав различные фамилии специалистов разных времен, вроде Станислава Черчесова и советского тренера Ефроса.

«Хватит щеголять знаниями. Я понимаю, что за 10 секунд Вам надо показать образованность, что Вы знаете эти фамилии. Я за Россию, я за спортсменов, я за футбол. У нас есть два варианта: обосрать, как вы умеете делать в комментариях. Если Вы мужчина, Вы не будете меня перебивать. Вы задали вопрос и не дали мне, девушке, ответить. Хамство! Я требую уважения», — ответила Бузова известному комментатору.

«Вы перестали пить коньяк по утрам?» — спросил Губерниев.

Этот вопрос довел певицу до слез. Она заявила, что не употребляет алкоголь, так как недавно перенесла операцию.

«Вы для меня дно, а не мужчина. Вы меня оскорбляете. Вы меня оскорбляете как мальчишка, писака. Придите и скажите мне это в лицо», — сказала Ольга в эфире «Матч ТВ».

Ранее Ольга Бузова эмоционально обратилась к игрокам сборной России после разгромного поражения.