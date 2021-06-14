Экс-игрок «Барселоны» и «Манчестер Сити» Туре вошел в тренерский штат «Ахмата»

Бывший футболист «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре пополнил тренерский штаб грозненского «Ахмата».

«Обязанности своего помощника определит главный тренер Андрей Талалаев. Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона-2021/22», - информирует официальный сайт «Ахмата».

Туре завершил карьеру в 2020 году. Помимо «Барселоны» и «Манчестер Сити» в своей карьере полузащитник играл за донецкий «Металлург» с 2003 по 2005 год, а последним его клубом стал китайский «Циндао Хайню». В составе сборной Кот-д'Ивуара он становился обладателем Кубка африканских наций (2015), всего за национальную команду он провел 97 матчей в разных турнирах, забив 19 голов. Туре четыре раза признавался лучшим африканским футболистом года.

«Ахмат» занял 11-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам прошедшего сезона, набрав 40 очков.

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк, комментируя поражение «Манчестер Сити» от «Челси» в финале Лиги чемпионов, заявил, что тренер «Сити» Хосеп Гвардиола проклят и чтобы снять проклятие ему нужно пригласить в свой тренерский штаб Яя Туре.