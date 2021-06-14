Комментатор Андронов упрекнул сборную России за окопы «имени Баринова и Оздоева»

Комментатор Алексей Андронов высказался об игре сборной Украины в матче с Нидерландами (2:3) в рамках 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020.

«Лучший тайм на этом Евро. Бодро, смело, атака на атаку. Шевченко молодец, что не стал строить окопы «имени Баринова и Оздоева». Футбол должен дарить радость. Этот – дарит!» – написал журналист после первого тайма в своем Telegram-канале.

После завершения встречи Андронов написал еще один пост, посвященный этому матчу.

«Вроде и там потеряли три очка, и наши потеряли три очка. Но одни играли в футбол (как умеют), а другие — в спортивную ходьбу с мячом. Пока это был лучший матч на Евро...» — написано в сообщении.

Напомним российская сборная в стартовом матче уступила Бельгии 0:3.

Следующий матч сборная России проведет 16 июня с Финляндией. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 мск. Заключительной встречей группы В для команды Станислава Черчесова станет игра со сборной Дании 21 июня.

В группе C команда Андрея Шевченко сыграет со сборными Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).

Ранее известный актер, народный артист РФ Валерий Баринов поделился мнением о поражении сборной Украины в матче с Нидерландами.