Арбитр Маккели из Нидерландов назначен на матч России с Финляндией
Стали известны имена арбитров, которые будут работать на матче между сборной России и Финляндией в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020.
Главным арбитром станет Данни Маккели, его ассистенты – Хессел Стегстра и Ян де Врис (все – Нидерланды). Резервный судья – Иштван Ковач (Румыния). На ВАР будет работать Пол ван Букел (Нидерланды), сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Эту встречу сборная России проведет 16 июня в Санкт-Петербурге. Начало матча в 16.00 по московскому времени. В заключительном матче группового этапа подопечные Станислава Черчесова сыграют с Данией.
Напомним, в предыдущем туре национальная команда России проиграла бельгийцам со счетом 0:3.
Чемпионат Европы-2020. Группа B
Бельгия — Россия — 3:0
Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье, 34; 3:0 — Лукаку, 88.
Ранее бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что у Финляндии никогда не было хорошей сборной.