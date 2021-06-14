Арбитр Маккели из Нидерландов назначен на матч России с Финляндией

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Игрок сборной России Артем Дзюба Игрок сборной России Артем Дзюба
Игрок сборной России Артем Дзюба
РИА Новости

Стали известны имена арбитров, которые будут работать на матче между сборной России и Финляндией в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020.

Главным арбитром станет Данни Маккели, его ассистенты – Хессел Стегстра и Ян де Врис (все – Нидерланды). Резервный судья – Иштван Ковач (Румыния). На ВАР будет работать Пол ван Букел (Нидерланды), сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Эту встречу сборная России проведет 16 июня в Санкт-Петербурге. Начало матча в 16.00 по московскому времени. В заключительном матче группового этапа подопечные Станислава Черчесова сыграют с Данией.

Напомним, в предыдущем туре национальная команда России проиграла бельгийцам со счетом 0:3.

Чемпионат Европы-2020. Группа B
Бельгия — Россия — 3:0
Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье, 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что у Финляндии никогда не было хорошей сборной.