Бабушка теннисиста Циципаса скончалась за пять минут до его финала на «Ролан Гаррос»

Греческий теннисист Стефанос Циципас, проигравший в финале «Ролан Гаррос» Новаку Джоковичу, рассказал, что перед матчем потерял бабушку.

«В жизни победы и поражения — это не самое важное. Важно получать удовольствие от каждой секунды – будь ты один или с другими. Прожить наполненную смыслом жизнь без страданий и унижений. Выигрывать трофеи и праздновать победы – это что-то, но еще не все.

За пять минут до выхода на корт моя любимая бабушка проиграла битву за жизнь. Мудрая женщина, чья вера в жизнь и готовность делиться не сравнится ни с одним другим человеком, которого я только встречал.

Важно, чтобы в мире было больше таких людей, как она. Они заставляют тебя оживать, заставляют мечтать. И я хочу сказать, что независимо от итога, обстоятельств и ситуации, это полностью посвящается ей – и только ей», — написал спортсмен в Instagram.

Также грек поблагодарил бабушку за то, что она вырастила его отца, без которого все это было бы невозможно.

Ранее сообщалось, что сербский теннисист Новак Джокович обыграл Стефаноса Циципаса в финальном матче «Ролан Гаррос».

Напомним, финальная встреча продолжалась более четырех часов и завершилась со счетом 6:7, 2:6, 6:3, 6:2 6:4.