Экс-гендиректор «Локомотива» заявил, что Нидерланды на голову сильнее Украины

Экс-генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус поделился впечатлениями о матче между Нидерландами и Украиной в рамках группового этапа чемпионата Европы — 2020.

«Рано де Бур решил замены на удержание счета делать, пришлось понервничать. Но голландцы на голову сильнее сборной Украины. Класс есть класс. И да, я за Нидерланды», — пишет функционер в Twitter.

Напомним, что встреча прошла в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройф Арена» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 3:2.

Чемпионат Европы — 2020. Группа C

Нидерланды — Украина — 3:2

Голы: 1:0 — Вейналдум, 52; 2:0 — Вегорст, 58; 2:1 — Ярмоленко, 75; 2:2 — Яремчук, 79; 3:2 — Дюмфрис, 85.

Ранее российский спортивный журналист Геннадий Орлов заявил, что сборная Украины сильнее сборной России.