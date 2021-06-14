Шевченко остался доволен игрой сборной Украины в игре с Нидерландами

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко
Reuters

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение от сборной Нидерландов в стартовом матче чемпионата Европы 2020 года.

По его словам, игра получилась зрелищной, с опасными моментами у ворот обеих команд.

«Хочу поблагодарить своих футболистов за игру, которую они показали, когда проигрывали 2:0 — мы могли проиграть уже тогда.

Но мы нашли в себе силы переломить ход игры, перейти в атаку. Поменяли схему, добились нужного баланса. Команда очень хорошо себя показала», — передает слова Шевченко пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Напомним, что игра Нидерланды — Украина прошла в Амстердаме на стадионе »Йохан Кройф Арена» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 3:2.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Чемпионат Европы — 2020. Группа C
Нидерланды — Украина — 3:2
Голы: 1:0 — Вейналдум, 52; 2:0 — Вегорст, 58; 2:1 — Ярмоленко, 75; 2:2 — Яремчук, 79; 3:2 — Дюмфрис, 85.

Ранее сообщалось, что генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мнением о матче первого тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года между сборными Нидерландов и Украины.