Самедов считает, что у России было мало шансов в матче с Бельгией

Экс-игрок московского «Спартака» Александр Самедов подвел итоги матча Евро-2020 между Россией и Бельгией, передает Rusfootball.info.

«Неприятное поражение, но по делу. Бельгия была сильнее. Шансов у сборной России особо не было. Нужно сделать выводы и двигаться дальше, чемпионат Европы на этом не заканчивается, впереди еще два матча», — сказал Самедов.

Следующий матч сборная России проведет 16 июня с Финляндией. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы-2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье, 34; 3:0 — Лукаку, 88.

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