Первый тренер Семенова заступился за игрока, заявив, что команда плохо подготовлена к Евро

Первый тренер футболиста сборной России Андрея Семенова Александр Пискарев прокомментировал итоги матча Евро-2020 между сборной России и Бельгией, передает Sport24.

Россияне проиграли со счетом 0:3.

«Всех собак спустили на Семенова. На самом же деле, целая группа людей не справилась с атакой бельгийцев. Вообще, если честно, вся сборная подготовлена хреновенько. Это все должны видеть и исправлять тренеры, а не искать причину в одном игроке», — сказал Пискарев.

Следующий матч сборная России проведет 16 июня с Финляндией. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 мск.

Чемпионат Европы-2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье, 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал результат встречи сборной России с командой Бельгии в рамках группового этапа чемпионата Европы — 2020.